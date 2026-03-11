Ancora un allarme bomba in tribunale a Milano

Nella mattinata di mercoledì 11 marzo, un allarme bomba è stato segnalato nel tribunale di Milano con le stesse modalità di un episodio precedente. Tuttavia, questa volta non è stata effettuata alcuna evacuazione e non sono stati riscontrati pericoli immediati. La situazione è stata gestita senza creare disagi alla struttura giudiziaria.

Stesse modalità dell’altra volta, ma il risultato è stato diverso. È scattato un nuovo allarme bomba al tribunale di Milano nella mattinata di mercoledì 11 marzo, ma questa volta senza evacuazione.Tutto è iniziato con una telefonata al 112 che annunciava la presenza di un ordigno “lato via. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Articoli correlati Paura a Milano, allarme bomba al tribunaleLa polizia e i vigili del fuoco stanno intervenendo al palazzo di giustizia di Milano dove sono arrivate più telefonate, pare con voce straniera, in... Leggi anche: Allarme bomba al Tribunale di Milano Milano, allarme bomba in Tribunale: sospese le udienze ed evacuato l'edificio Una selezione di notizie su Ancora un allarme bomba in tribunale a... Temi più discussi: Rientra dopo 7 ore allarme a Palagiustizia di Milano, nessun ordigno; Allarme bomba al tribunale di Milano, riaperto dopo sette dall’evacuazione: nessun ordigno trovato; C'è una bomba al Palazzo di giustizia di Milano, ma era un falso allarme; Rientra dopo 7 ore l'allarme a Palagiustizia di Milano, nessun ordigno. Milano, evacuato il palazzo di giustizia: scatta l'allarme bomba per il tribunale di MilanoAttimi di tensione nel cuore della città dove è scattato il tribunale Milano allarme bomba: polizia e vigili del fuoco sul posto mentre il palazzo viene evacuato. notizie.it Allarme bomba al Tribunale di Milano: una telefonata fa scattare il terroreMomento di apprensione dopo una telefonata che ha fatto scattare un allarme bomba al Tribunale di Milano. Cosa è successo. newsmondo.it A Milano ancora problemi sui tram, fiamme su uno della linea 27 x.com Cielo nuvoloso oggi a Milano, che ne dite di pranzare con una bella zuppa Continua a seguirmi su Orecchietteeforchette per scoprire cosa cucino ogni giorno - facebook.com facebook