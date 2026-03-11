Il 18 marzo a Roma, nella Sala Spadolini della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si deciderà quale città sarà la Capitale italiana della Cultura 2028. La proclamazione avverrà durante una cerimonia ufficiale, alla presenza dei rappresentanti istituzionali e dei membri della commissione incaricata di valutare le candidature. La decisione finale sarà comunicata pubblicamente in quella stessa occasione.

Il verdetto sulla Capitale italiana della Cultura 2028 sarà reso mercoledì 18 marzo a Roma, nella Sala Spadolini della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ancona si presenta come una delle dieci finaliste insieme ad altre nove città, portando il progetto denominato Questo adesso. La comunicazione ufficiale giunge dalla Presidenza del Consiglio e stabilisce che la proclamazione avverrà alle ore 11:00 dello stesso giorno. Per rappresentare la città anconetana saranno presenti il sindaco Daniele Silvetti, l’assessore alla cultura Marta Paraventi e la dirigente del servizio cultura Viviana Caravaggi. La selezione è gestita dal Ministero della Cultura attraverso una giuria di esperti che ha già filtrato le candidature, permettendo al dossier di Ancona di accedere alla fase finale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ancona in finale: il 18 marzo a Roma si decide il 2028

Articoli correlati

Ancona candidata a Capitale della Cultura 2028, verdetto atteso per il 18 marzoLa proclamazione alle ore 11 nella Sala Spadolini della Presidenza del Consiglio.

LIVE Under 18 ad Ancona su Atletica Italiana Tv: Doualla in finale alle 18.55, Del Pioluogo storico a 20,10Day 1 dei Campionati Italiani Allievi indoor al PalaCasali in diretta streaming su Atletica Italiana Tv e app SportFace: undici titoli in palio,...

Tutto quello che riguarda Ancona in finale il 18 marzo a Roma si...

Temi più discussi: Ancona-Pistoiese, tutto in 90’: il 7 marzo la finale di ritorno di Coppa Italia Serie D; Ancona pronta alla festa: tutti al Del Conero per la finale di Coppa Italia di Serie D; Finale Coppa Italia, serie D: l'Ancona ci prova, ma il trofeo è della Pistoiese. Finisce 0-1; Finale Coppa Italia, Ancona-Pistoiese: segui la nostra diretta.

Ancona, niente remuntada: la coccarda finisce in Toscana. Ora serve un...reset per il rush finale in campionatoLa Pistoiese dà prova di solidità imbrigliando i dorici che peccano di concretezza e non riescono a riaprire il doppio confronto dopo lo 0-2 dell'andata. La testa ora torna al campionato: alle porte l ... today.it

Capitale Cultura ‘28, Ancona in finale. Il sindaco: «Orgogliosi e giochiamo per vincere»ANCONA L’attesa è durata fino al primo pomeriggio di ieri. La nota del Ministero della Cultura si è fatta desiderare, ma alla fine è arrivata ed è stata foriera di buone notizie. C’è anche Ancona tra ... corriereadriatico.it

@corriereadriatico.it ANCONA Alla guida di un camion sventra una Jeep regolarmente parcheggiata in via Bianchi, si dà alla fuga lungo via Trieste, dove viene inseguito da alcune persone e, una volta giunto in via Bainsizza, decide di imboccare la strada con - facebook.com facebook

#sisma2022 Sisma Ancona 2022: ricostruzione entra nel vivo, operativa la piattaforma Ge.Di.Si. per la gestione delle pratiche di ricostruzione privata @Sisma2016 sisma2016.gov.it/2026/02/28/279… x.com