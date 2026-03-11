Ancona ha ospitato recentemente i lavori nazionali delle capitanerie di porto, che si sono svolti nella residenza Stella Maris di Colle Ameno. La città è diventata così protagonista di un evento importante per le operazioni di emergenza in Adriatico, rafforzando il suo ruolo strategico in questa area. Le capitanerie di porto sono state al centro di incontri dedicati alle attività e alle funzioni di controllo marittimo.

Ancona sede dei lavori nazionali delle capitanerie di porto che nei giorni scorsi sono state ospitate nella residenza Stella Maris di Colle Ameno. Il capoluogo è stato scelto per la sua posizione strategica e centrale lungo la costa adriatica, come alternativa alla sede centrale di Roma, per discutere anche di sicurezza nei porti. Ne parla l’ammiraglio ispettore Vincenzo Vitale, comandante della capitaneria di porto. Ammiraglio, innanzitutto perché è stata scelta Ancona? "Intanto premetto che è ordinario riunirsi in plenaria più volte l’anno, così come non è eccezionale farlo solamente a Roma, tanto è vero che che lo scorso anno ci siamo ritrovati tutti in Puglia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ancona capitale delle capitanerie: "Strategica per le emergenze in Adriatico"

