ANCI Parisi nominato presidente nazionale della Commissione Trasporto pubblico locale e Mobilità

Domenico Parisi, sindaco di Limatola e commissario della Lega nel Sannio, è stato nominato presidente della Commissione Trasporto pubblico locale e Mobilità dell’ANCI nazionale. La nomina è stata annunciata di recente e conferma il suo ruolo all’interno dell’associazione dei comuni italiani. Parisi assume questa posizione con l’obiettivo di rappresentare gli interessi delle amministrazioni locali nel settore dei trasporti pubblici e della mobilità.

Tempo di lettura: 2 minuti Domenico Parisi, sindaco di Limatola e commissario della Lega nel Sannio, è stato nominato presidente della Commissione Trasporto pubblico locale e Mobilità dell'ANCI nazionale. Un incarico di rilievo che lo vede alla guida di un organismo considerato strategico per il coordinamento delle politiche legate ai servizi di mobilità e trasporto pubblico degli enti locali. La commissione rappresenta infatti uno dei principali tavoli di confronto tra amministrazioni locali e istituzioni nazionali su un tema centrale per lo sviluppo dei territori, in particolare nelle aree del Mezzogiorno, dove il miglioramento delle infrastrutture e dei servizi di trasporto resta una delle sfide più rilevanti per cittadini e imprese.