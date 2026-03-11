Ambiente 40 scienziati cinesi a Napoli per il convegno sulla biodiversità

Napoli ospita un convegno sulla biodiversità che durerà tre giorni, coinvolgendo 40 scienziati cinesi e numerosi esperti italiani. Durante l'evento si discutono tematiche legate alla tutela degli ecosistemi e alle sfide ambientali a livello globale. La partecipazione si concentra su incontri e scambi di informazioni tra i ricercatori provenienti dai due paesi.

Napoli si prepara ad accogliere scienziati italiani e cinesi per tre giorni di confronto sulla tutela degli ecosistemi e sulle sfide ambientali globali. Dal 26 al 28 marzo 2026, l’Art Hotel San Francesco al Monte ospiterà il terzo Convegno sino-italiano sulla biodiversità, promosso dal National Biodiversity Future Center e dalla Chinese Academy of Sciences. Il simposio riunirà circa 40 scienziati provenienti dalla Cina, impegnati in sessioni plenarie e tavoli di lavoro tematici dedicati alla biodiversità marina, terrestre e urbana, oltre che alle connessioni tra ambiente, innovazione tecnologica e cambiamenti climatici. La tre giorni è organizzata da Knowledge for Business. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

