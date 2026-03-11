Alta Fratte a domicilio con Messina per cristallizzare la posizione nei play off
Sabato 14 marzo alle 17 al palazzetto di Trebaseleghe si terrà la partita di volley femminile di A2 tra Nuvolí AltaFratte Padova e Gruppo Formula 3 Messina. Le due squadre si sfideranno nell’ultimo turno di Pool Promozione, con l’obiettivo di consolidare la posizione nei playoff. La sfida rappresenta un momento importante per entrambe le formazioni in vista delle future qualificazioni.
Per il penultimo turno di Pool Promozione della Nuvolí AltaFratte Padova le luci del palazzetto dello sport di Trebaseleghe si accenderanno sabato 14 marzo alle 17 quando le tigri gialloblù saranno chiamate ad ospitare la Gruppo Formula 3 Messina nel campionato di volley femminile di A2. Il match. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
