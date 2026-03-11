Almanacco | Mercoledì 11 marzo | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 11 marzo è il 70º giorno dell'anno nel calendario gregoriano, o il 71º negli anni bisestili, e mancano 295 giorni alla fine dell'anno. In questa data si ricordano eventi storici, si celebrano alcuni compleanni e si indica il santo del giorno. Inoltre, viene riportato un proverbio tradizionale legato alla giornata.

L'11 marzo è il 70º giorno del calendario gregoriano (il 71º negli anni bisestili). Mancano 295 giorni alla fine dell'anno. 1941 - Seconda guerra mondiale: il presidente degli Stati Uniti Franklin Delano Roosevelt firma una legge che permette di inviare aiuti militari agli Alleati sotto forma di prestiti. 1977 - Esce nelle sale cinematografiche statunitensi il film Le avventure di Winnie the Pooh, 22º Classico Disney. 1990 - Patricio Aylwin presta giuramento come primo presidente democraticamente eletto del Cile dal 1973. 2004 - Spagna: una serie di attentati ai treni sconvolge Madrid. Il numero delle vittime è di 191 morti e circa 1500 feriti. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

