All'università di Brescia è stata installata una moschea con un divisorio dedicato alle donne. Durante il Ramadan, l'islam prevede spazi specifici per la preghiera e la celebrazione religiosa. La presenza di questa struttura si aggiunge a precedenti iniziative simili, che hanno visto l’organizzazione di momenti di preghiera e attività culturali legate alla religione islamica all’interno dell’ateneo.

All’islam, soprattutto in periodo di Ramadan, vengono dati ampi spazi per pregare. È già successo in una scuola di Firenze, dove è stata predisposta u n’aula esclusiva per gli studenti musulmani per la preghiera, è successo anche a Torino due anni fa dove, durante una delle tante occupazioni per la Palestina, Palazzo Nuovo è stato trasformato in una sorta di moschea con tanto di imam per la predica. Ci sono poi le richieste di chiusura delle scuole per il Ramadan. Le polemiche ci sono sempre state ma all’ università di Brescia si è fatto un ulteriore passo in avanti, perché a essere utilizzata come zona preghiera per gli islamici non è una stanza ad hoc ma quella che, nelle intenzioni, dovrebbe essere la sala meditazioni dell’ateneo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - All'università di Brescia spunta la moschea. E c’è anche il divisorio per le donne

