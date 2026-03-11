Allontanamento dei piccioni il Comune compra un drone | investimento da 24mila euro

Il Comune di Terre del Reno ha deciso di acquistare un drone al costo di 24 mila euro per allontanare i piccioni dall’area del cimitero di Sant’Agostino. La decisione è stata presa dal settore Lavori pubblici, con l’obiettivo di tutelare il patrimonio pubblico e garantire la sicurezza del territorio. Il drone sarà utilizzato esclusivamente per questa finalità e mira a ridurre la presenza dei volatili senza ricorrere a metodi cruenti.

Tutela del patrimonio pubblico e della sicurezza del territorio. Il Comune di Terre del Reno si dota, con una determinazione del settore Lavori pubblici, di un nuovo drone progettato per l'allontanamento non cruento dei volatili dall'area del cimitero di Sant'Agostino, dove la presenza di.