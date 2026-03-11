All' Eur il banchetto in memoria di Davide per la ricerca sul neuroblastoma

Sabato 14 e domenica 15 marzo, dalle 10:00 alle 18:00, in viale Europa all’Eur si terrà un banchetto gestito da Nicoletta, che venderà le “uova di Davide”. L’evento si svolge all’angolo tra viale Europa e via Pasteur e ha come scopo la raccolta fondi per la ricerca sul neuroblastoma. La presenza di Nicoletta e il banchetto sono stati pubblicizzati come un momento di solidarietà.

Sabato 14 e domenica 15 marzo dalle ore 10:00 alle 18:00 in viale Europa (angolo via Pasteur) all'Eur stazionerà il banchetto di Nicoletta con le "uova di Davide". Un'iniziativa che dal 2019 sostiene la campagna di Pasqua "Cerco un uovo amico" dell'Associazione Italiana per la Lotta al.