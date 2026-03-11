Allerta alimentare Conad ritira un lotto di filetti di tonno | segnalata possibile contaminazione

Conad ha deciso di ritirare un lotto di filetti di tonno all’olio di oliva a causa di una possibile contaminazione. L’allerta alimentare riguarda esclusivamente quel particolare lotto e non coinvolge altri prodotti. Il richiamo avviene in via precauzionale per garantire la sicurezza dei consumatori. La catena di supermercati ha comunicato che i clienti che possiedono il prodotto sono invitati a non consumarlo.

Tempo di lettura: 2 minuti Richiamo precauzionale per un lotto di filetti di tonno all’olio di oliva a marchio Conad. La catena di supermercati ha diffuso un avviso relativo alla possibile presenza di corpi estranei nel prodotto, disponendone il ritiro dai punti vendita a titolo cautelativo. Al momento la segnalazione è stata pubblicata direttamente dall’azienda, mentre sul portale del Ministero della Salute non risulta ancora un avviso ufficiale. Il richiamo riguarda esclusivamente uno specifico lotto di filetti di tonno all’olio di oliva confezionati in vasetti di vetro da 300 grammi. Il prodotto interessato è identificato dal lotto L30 1R, con termine minimo di conservazione fissato a ottobre 2028 e codice EAN 8003170071889. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Allerta alimentare, Conad ritira un lotto di filetti di tonno: segnalata possibile contaminazione Articoli correlati Conad richiama filetti di tonno dai propri supermercati: “Presenza di corpi estranei nel prodotto”La catena di supermercati Conad ha richiamato precauzionalmente un lotto di filetti di tonno all’olio di oliva per possibile presenza di corpi... Allarme alimentare a Wuhan: latte in polvere ritirato per possibile contaminazione battericaUn allarme alimentare di portata globale è scattato a Wuhan, città che torna al centro dell’attenzione internazionale non per motivi sanitari legati... Altri aggiornamenti su Allerta alimentare Discussioni sull' argomento Grana Padano in pezzi richiamo dal commercio per presenza di corpi estranei: i lotti interessati; Uova di Pasqua Marchesi richiamate per corpi metallici: lotti e info; Allerta uova di Pasqua scatta il ritiro immediato dai supermercati | i prodotti coinvolti. Conad richiama filetti di tonno all’olio di oliva: allerta corpi estraneiConad richiama un lotto di filetti di tonno all'olio di oliva per la possibile presenza di corpi estranei nei vasetti ... ilfattoalimentare.it Allerta per alcune uova di Pasqua Marchesi 1824: l prodotto è stato richiamato per la possibile presenza di frammenti metallici nel cioccolato. Leggi l’avviso completo su #ilfattoalimentare https://ilfattoalimentare.it/allerta-uova-di-pasqua-marchesi-frammenti- - facebook.com facebook