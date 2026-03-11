Mario Mandzukic ha fatto visita a Milanello, incontrando l’allenatore Allegri. Dopo il saluto, si è unito a una cena con Modric. Mandzukic, attaccante croato, ha indossato la maglia del Milan nel 2021 per alcune partite e ha collaborato a lungo con Allegri alla Juventus.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha sottolineato come ieri, a fare visita a Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, nel centro sportivo dei rossoneri a Milanello, si sia recato Mario Mandzukic. Il croato, bomber da 263 reti in carriera, conosceva già il posto. Questo perché, come i tifosi del Diavolo ricorderanno, Manduzkic ha vestito la maglia del Milan per 11 partite nella seconda parte della stagione 2020-2021, prima di appendere gli scarpini al chiodo. Ma Mandzukic, soprattutto, conosce bene Allegri, che lo ha allenato alla Juventus per quattro stagioni, dal 2015 al 2019, annate in cui Mandzukic ha segnato 44 gol in 162 presenze giocando tanto da centravanti quanto da esterno sinistro del tridente. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Allegri, una gradita visita a Milanello: è passato a trovarlo Mandzukic. Poi tutti a cena con Modric

