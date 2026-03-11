Allegri al Real Madrid tutto vero e c’è Modric di mezzo | L’ha proposto

Un'ipotesi di trasferimento di Allegri al Real Madrid circola da fonti vicine al settore, con l'indicazione che l'allenatore sarebbe stato proposto per prendere il posto di un tecnico attualmente in carica. Allegri ha un contratto in scadenza nel giugno 2027, mentre la notizia coinvolge anche il giocatore Modric, che potrebbe essere inserito in eventuali trattative. La voce è stata smentita o confermata dalle parti interessate.

Allegri al Real Madrid, altro che fake news pro-Inter in vista del derby. Maurizio Pistocchi 'conferma' la notizia lanciata settimana scorsa dal 'Corriere dello Sport': "È vero, aveva ragione Zazzaroni", scrive il giornalista citando il direttore del quotidiano romano. Pistocchi dà maggiori dettagli, allinenandosi più o meno a quello che è stato poi scritto da 'Tuttosport': "Ci sta lavorando Modric, che smetterebbe di giocare per entrare nello staff del tecnico livornese". Stando a Pistocchi, il croato "ha proposto" Allegri "a Florentino Perez". Il presidente del Madrid vuole riprendere un allenatoregestore dopo il fallimento del progetto Xabi Alonso, con Arbeloa chiamato per guidare la squadra solo fino al termine della stagione.