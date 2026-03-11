La riorganizzazione interna di Alleanza Assicurazioni ha portato allo spostamento delle polizze di alcuni clienti, costringendoli a dover viaggiare per aggiornare le pratiche o gestire le pratiche assicurative. La decisione ha suscitato una reazione sindacale nel Salento, dove i rappresentanti dei lavoratori hanno espresso preoccupazione per le conseguenze di queste modifiche. La situazione è al centro di discussioni tra i dipendenti e l’azienda.

La riorganizzazione interna di Alleanza Assicurazioni ha scatenato una forte reazione sindacale nel Salento. La Fisac Cgil denuncia che lo spostamento forzato delle polizze sta creando disagi logistici per i clienti e rischi economici per i lavoratori. Il segretario generale Maurizio Miggiano ha annunciato un’azione formale verso l’Ivass per verificare la correttezza delle procedure adottate. L’evento si colloca a Lecce, dove le agenzie stanno subendo modifiche strutturali che costringono gli assicurati a percorrere distanze significative per accedere ai servizi. I dati indicano che molti utenti si trovano improvvisamente con il proprio referente trasferito in sedi lontane anche 40 o 50 chilometri dalla loro residenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alleanza: polizze spostate, clienti costretti a viaggiare

