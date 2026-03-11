Durante una trasmissione in diretta su Bein Sports in Qatar, martedì 10 marzo, è stato inviato un allarme sui cellulari riguardante missili provenienti dall’Iran. L’interruzione della trasmissione si è verificata mentre si discuteva delle partite di Champions League giocate quella sera. Nessuna informazione ufficiale ha spiegato le ragioni dell’interruzione.

Un allarme mentre si parlava di Champions League, dei match giocati martedì 10 marzo. È quanto successo in Qatar, durante una trasmissione sulla notte europea in diretta su Bein Sports. A interrompere la discussione tra conduttore e ospiti presenti in studio è stato l’allarme apparso sui cellulari dei giornalisti al tavolo, presenti negli studi televisivi. Un allarme che avvisava dell’imminente arrivo di missili dall’Iran. Ormai da giorni infatti il Qatar deve fare i conti e intercettare dei missili provenienti dall’Iran per la guerra in corso in Medioriente dal 28 febbraio. Nel video andato virale sui social, si nota il conduttore interrompere il discorso e spiegare quanto sta accadendo agli spettatori senza però perdere mai la calma come hanno fatto anche gli altri quattro presenti in studio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Allarme missili dall’Iran sui cellulari, si interrompe la trasmissione sulla Champions League: è successo in Qatar

