All’Archivio di Stato una mostra dedicata al giudice Vittorio Occorsio

All’Archivio di Stato di Roma è stata inaugurata una mostra dedicata al giudice Vittorio Occorsio, il primo magistrato ucciso dal terrorismo politico nella città. La mostra si svolge nella ‘Sala Alessandrina’ e presenta documenti e fotografie legati alla vita e all’attività del giudice. L’esposizione rimarrà aperta al pubblico per un certo periodo, offrendo l’opportunità di conoscere da vicino questa figura.

Nella 'Sala Alessandrina' dell'Archivio di Stato di Roma apre i battenti la mostra dedicata al giudice Vittorio Occorsio, primo magistrato ad essere ucciso dal terrorismo politico a Roma. A cinquant'anni dall'attentato, la Fondazione Vittorio Occorsio ha progettato e realizzato una esposizione con materiali e documenti in parte inediti, per fornire al grande pubblico e ai giovani un'immagine concreta e viva degli anni 70, periodo segnato da profonde tensioni politiche e istituzionali, ricordando la figura del giudice che pagò con la vita il rifiuto di ogni intimidazione, basando il suo lavoro sulla forza della legge.