Alla Città del Teatro I Persiani de I Sacchi di Sabbia

Una serata speciale per studenti universitari e pubblico cittadino: domani, giovedì 12 marzo, La Città del Teatro propone “ I Persiani ”, la tragedia più antica del mondo di Eschilo, accompagnata da un momento di dialogo aperto sul teatro greco. Ad aprire la serata, alle 18.30, l’incontro “Dritto e Rovescio”, realizzato in collaborazione con il Dipartimento Civiltà e Forme del Sapere dell’Università di Pisa e I Sacchi di Sabbia. A confronto: Silvio Castiglioni, attore e filosofo; Giovanni Guerrieri, attore e regista; Eva Marinai, storica del teatro, Università di Pisa; Andrea Taddei, antropologia del mondo antico, Università di Pisa. L’incontro propone un dialogo sulle origini del teatro occidentale e sul suo ruolo nella società contemporanea. 🔗 Leggi su Lanazione.it

