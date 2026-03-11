Alexander Wang Short ‘safari’ | La nostra opinione

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Cotone misto nylon e banda elastica: la verità sulla vestibilità del ‘Safari’. L’analisi costruttiva degli short Alexander Wang ‘Safari’ rivela un approccio progettuale che mescola funzionalità tecnica con un’estetica di strada. Il tessuto è definito come un mix di cotone e nylon, una scelta che suggerisce un compromesso tra il comfort naturale della fibra vegetale e la resistenza strutturale della sintetica. Nel contesto... 🔗 Leggi su Ameve.eu

