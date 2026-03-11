Alessia Marcuzzi è stata avvistata a Venezia insieme a Tiago Schietti, un imprenditore brasiliano. Le fotografie pubblicate sul numero di “Chi” in edicola mostrano la showgirl in compagnia del uomo durante una passeggiata nella città lagunare. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo alla natura della loro relazione o ai motivi dell’incontro.

Sul numero di ‘Chi’ in edicola oggi le prime esclusive immagini di Alessia Marcuzzi con Tiago Schietti. La coppia è stata sorpresa a Venezia durante un weekend romantico. Fra baci e passeggiate mano nella mano hanno visitato la città come due turisti, alla luce del sole. La Marcuzzi è single dal 2022, anno in cui ha annunciato la separazione dal marito, Paolo Calabresi Marconi, che aveva sposato nel 2014. L’incontro con Tiago, imprenditore di origini brasiliane che opera in campo immobiliare, è avvenuto lo scorso gennaio proprio in Brasile, dove Alessia era stata in vacanza con alcune amiche. Ora, dopo quasi due mesi, si sono ritrovati a Venezia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Alessia Marcuzzi non è più single: showgirl avvistata a Venezia con l’imprenditore brasiliano Tiago Schietti

