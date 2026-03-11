Alessandro Gassmann ora tocca a noi difenderla | l' ultimo delirio rosso a DiMartedì

Da liberoquotidiano.it 11 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alessandro Gassmann è stato ospite a DiMartedì su La7, dove ha commentato la situazione attuale, affermando che lui e molti altri condividono la stessa opinione di buon senso. Durante l’intervista, ha dichiarato che ora tocca a loro difendere una posizione pacifista e ha espresso la sua opinione contro la guerra in Iran. Gassmann si è rivolto ai telespettatori con un messaggio diretto e chiaro.

"Immagino che lo sto vivendo come la maggioranza di tutti noi, tutte le persone di buonsenso".  Alessandro Gassmann, intervistato da Giovanni Floris a DiMartedì su La7 veste i panni del guru pacifista e lancia un messaggio contro la guerra in Iran. "Sono spaventato, stiamo vivendo un periodo in cui si parlerà nei libri di storia e non abbiamo ancora capito quale sarà la fine di tutto questo. Sono sempre convinto che una pessima pace sia sempre meglio di una buona guerra  - ammonisce l'attore romano, figlio del grande Vittorio e padre del cantante Leo, appena visto sul palco del Festival di Sanremo - quindi sono giorni che pubblico sui social richiami e frasi di grandi personaggi del presente e del passato che hanno evidenziato l'importanza della pace". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

