Ale e Franz tornano a Como con il loro nuovo spettacolo, Capitol’ho, che sarà in scena al Teatro Sociale di Como martedì 17 marzo alle ore 20. Questo rappresenta l’ultimo appuntamento della stagione Prosa Open 202526. Gli artisti portano sul palco un nuovo spettacolo che promette di coinvolgere il pubblico con il loro stile caratteristico. La data e il luogo sono stati ufficialmente annunciati.

L’ultimo appuntamento della Prosa Open 202526 è con Ale e Franz e il loro nuovo spettacolo Capitol’ho, in scena al Teatro Sociale di Como martedì 17 marzo alle ore 20.30, in collaborazione con MyNina Spettacoli. Ale e Franz, il duo comico italiano per eccellenza, torna a teatro con un nuovo. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Ale e Franz tornano a Mestre con il nuovo spettacolo "Capitol’ho"Atteso ritorno di una delle coppie più amate della comicità italiana al Teatro Toniolo: venerdì 13 e sabato 14 febbraio, alle ore 21.

Ale e Franz tornano a Como con il loro nuovo spettacolo Capitol’hoL’ultimo appuntamento della Prosa Open 2025/26 è con Ale e Franz e il loro nuovo spettacolo Capitol’ho, in scena al Teatro Sociale di Como martedì 17 marzo alle ore 20.30, in collaborazione con MyNina ... quicomo.it

Ale & Franz tornano a Brescia con Capitol’ho: appuntamento il 6 marzo al Brixia ForumUna serata all’insegna della comicità intelligente e surreale attende il pubblico bresciano. Venerdì 6 marzo 2026, alle ore 21.00, il Dis_Play del Brixia ... bsnews.it

