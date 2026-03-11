Alcaraz agli ottavi | Tutti giocano come Federer

Carlos Alcaraz ha vinto il suo match contro Arthur Rinderknech al Masters 1000 di Indian Wells, qualificandosi per gli ottavi di finale. In partita, il numero uno del mondo ha mostrato un gioco che ha fatto notare molte somiglianze con quello di Federer. La partita si è conclusa con la conquista di Alcaraz, che ora avanza nel torneo.

Il numero uno del mondo, Carlos Alcaraz, ha superato Arthur Rinderknech nel Masters 1000 di Indian Wells, accedendo agli ottavi di finale. La vittoria è stata ottenuta dopo una rimonta sul campo della California, ma la vera notizia non è il risultato in sé quanto la reazione dell’atleta spagnolo post-partita. Dopo aver battuto l’avversario, Alcaraz ha espresso un forte senso di stanchezza e preoccupazione per il livello competitivo che incontra costantemente. Il campione ha dichiarato che sembra affrontare Roger Federer ad ogni turno, notando come gli avversari giochino a un livello pazzesco contro di lui. Questa percezione lo porta a chiedersi se sta vivendo correttamente questa situazione o se si tratta di un fenomeno ricorrente solo nei suoi confronti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

