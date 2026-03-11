Alberta Ferretti Chiffon | Eleganza traslucida o imprudenza?

Alberta Ferretti presenta una nuova collezione di abiti in chiffon che sfidano le convenzioni, mescolando eleganza e audacia. La collezione include capi realizzati con tessuti traslucidi e dettagli sofisticati. La scelta di materiali leggeri e trasparenti punta a valorizzare la silhouette femminile, attirando l’attenzione su texture e volumi. I pezzi sono stati mostrati durante una sfilata dedicata alla moda primavera-estate.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Chiffon di seta e drappeggi: la firma Alberta Ferretti. L’analisi visiva del capo rivela una camicia in chiffon nero traslucido, dove la trasparenza del tessuto non è un difetto ma una scelta stilistica audace. Il taglio presenta uno scollo a V profondo con un colletto drappiato che conferisce eleganza romantica. Alberta Ferretti Camicia chiffon Le maniche a sbuffo con orlo raccolto creano un contrasto dinamico con la fluidità generale del tessuto. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Alberta Ferretti Chiffon: Eleganza traslucida o imprudenza? Articoli correlati Leggi anche: Alberta Ferretti Pantalone Cotone Ricamato: La nostra opi… Gruppo Aeffe (Moschino e Alberta Ferretti), confermati gli esuberi: 48 licenziamenti a MilanoNon si arresta la crisi del Gruppo Aeffe che controlla storici marchi della moda italiana come Moschino e Alberta Ferretti. Aggiornamenti e notizie su Alberta Ferretti Chiffon Argomenti discussi: Laura Pausini a Sanremo 2026, tra Armani, Alberta Ferretti e Balenciaga: tutti i dettagli dei 17 look portati sul palco dell'Ariston, bozzetti e foto esclusive. Il new romantic di Alberta Ferretti ResortUn connubio a prima vista ossimorico che guida il processo di definizione della nuova immagine del brand Alberta Ferretti, disegnato da Lorenzo Serafini. Razionalità e concretezza si colorano di una ... ansa.it Alberta Ferretti lascia la direzione creativa del suo brand. E’ tempo di un nuovo capitoloL’ultima sfilata pochi giorni fa alla Milano Fashion Week. E’ stata una scelta difficile, racconta in una lettera ad amici e colleghi. Resta vicepresidente del Gruppo Aeffe Cattolica, 24 settembre ... quotidiano.net