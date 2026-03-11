Al via le riprese di Un’Amicizia Spericolata opera prima di Giacomo Mazzariol con Aurora Giovinazzo Milena Mancini e Chiara Iezzi

Le riprese del film “Un’Amicizia Spericolata” sono iniziate a Bologna. La produzione vede protagoniste Aurora Giovinazzo, Milena Mancini e Chiara Iezzi. Si tratta dell’opera prima dello scrittore Giacomo Mazzariol. Il progetto coinvolge diverse location della città e si concentra sulla storia di un’amicizia tra giovani. La lavorazione è attualmente in corso e durerà alcune settimane.

"UN'AMICIZIA SPERICOLATA" A BOLOGNA SI GIRA L'OPERA PRIMA DELLO SCRITTORE GIACOMO MAZZARIOL, ISPIRATO ALLA VERA STORIA DELLA GIORNALISTA E ATTIVISTA ELENA RASIA CON NICOLE BELLISARIO, AURORA GIOVINAZZO, MILENA MANCINI, GIORGIO MONTANINI e CHIARA IEZZI PRODUCE CINE1 ITALIA CON RAI CINEMA Sono iniziate a Bologna le riprese di Un'Amicizia Spericolata debutto alla regia di Giacomo Mazzariol, noto per la scrittura del fortunato romanzo "Mio fratello rincorre i dinosauri". L'opera è prodotta da Cine1 Italia con Rai Cinema e con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, attraverso Emilia-Romagna Film Commission. E' un coming of age che racconta l'amicizia tra Nicole, nata con una paralisi cerebrale ma alla ricerca di indipendenza, e Marta, che nonostante la sua apparente intraprendenza, deve ancora imparare a farcela da sola.