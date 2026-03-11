Al via la riforestazione nella pineta ferita

È iniziata la riforestazione nella pineta di Milano Marittima, colpita duramente dalla tromba d’aria del 24 agosto 2025. I lavori di ripristino stanno procedendo per ricostruire le aree danneggiate. La gestione dell’intervento è affidata alle autorità locali, che stanno coordinando le operazioni di piantumazione e recupero del verde. La fase di intervento proseguirà nelle prossime settimane.

Continua il ripristino della pineta di Milano Marittima, gravemente danneggiata dalla tromba d’aria del 24 agosto 2025. I lavori interessano dieci ettari nella zona nord, tra 4° e 11° Traversa. Dopo la rimozione degli alberi caduti, è partita la riforestazione: 1.600 i nuovi alberi. A fine dicembre la giunta comunale aveva approvato quattro progetti per un importo complessivo di 360mila euro che consentiranno di completare gli interventi per il ripristino dei viali, dei parchi e della pineta storica di Cervia-Milano Marittima, danneggiati dal passaggio della tromba d’aria dello scorso agosto. Il progetto che interessa la zona nord est della pineta di Milano Marittima, posta tra la 4° e la 11° traversa e su una superficie di oltre 10 ettari, è finanziato dalla Regione Emilia-Romagna con 180mila euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Al via la riforestazione nella pineta ferita Articoli correlati San Sisto, al via il progetto di riforestazione urbana: i cittadini potranno "adottare" ciliegi e tamericiL'area adiacente a parco Alessandro Pedetti tornerà a nuova vita grazie alla piantumazione di alberi e l'installazione di arredi urbani Un nuovo... Ex calciatore del Cesena trovato morto nella pinetaCesena, 19 febbraio 2026 – L’ex difensore bianconero Christian Jidayi è stato trovato senza vita ieri nella pineta di Lido Adriano vicino alla chiesa. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Al via la riforestazione nella pineta... Argomenti discussi: Al via la riforestazione nella pineta ferita. Pineta da ripristinare, via libera al progettoApprovato dall’Amministrazione, per un valore di 390mila euro. Saranno piantati 2.500 tra frassini, pini domestici e querce Approvato dall’Amministrazione comunale il progetto esecutivo che porterà al ... ilrestodelcarlino.it Riforestazione della pineta di Castel Porziano nella tenuta presidenziale6000 ettari di verde. Questa l’estensione della tenuta presidenziale di Castel Porziano. 600 gli ettari di pineta. Migliaia i pini compromessi, poi abbattuti a causa della cocciniglia tartaruga, un ... rainews.it