Al via il piano Agenda Nord | fondi europei contro dispersione e divari negli apprendimenti

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha attivato la fase operativa del piano “Agenda Nord”, destinato a ridurre la dispersione scolastica e a colmare i divari negli apprendimenti. Le istituzioni scolastiche del primo ciclo delle regioni del Centro-Nord sono invitate a partecipare attraverso il sistema informativo ministeriale, con l’obiettivo di utilizzare fondi europei per sostenere le scuole coinvolte.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha avviato la fase operativa del piano "Agenda Nord", invitando le istituzioni scolastiche del primo ciclo delle regioni del Centro-Nord ad aderire alla misura attraverso il sistema informativo ministeriale. L'iniziativa rientra nel Programma nazionale "Scuola e competenze" 2021-2027, finanziato dal Fondo sociale europeo Plus (FSE+), e mira a rafforzare le competenze di base degli studenti e a contrastare fenomeni di dispersione scolastica.

