Al Teatro del Lido sabato 14 marzo Giornata studi su Andrea Camilleri

Sabato 14 marzo al Teatro del Lido si svolge “Giornata studi su Andrea Camilleri”. L’evento è organizzato dalla Scuola d’Arte Poetica e di Comunità e prevede incontri e approfondimenti dedicati all’autore siciliano. La giornata include interventi di relatori e letture di alcuni dei suoi testi più noti. L’ingresso è aperto al pubblico interessato a conoscere meglio l’opera dello scrittore.

Scuola d'Arte Poetica e di Comunità presenta Giornata studi su Andrea Camilleri sabato 14 marzo dalle ore 10 alle ore 22 laboratori – proiezioni – incontri – teatro – musica a cura di Flavia Gallo, Elisabetta Proietti, Pino Cangialosi in collaborazione con Fondo Andrea Camilleri partecipano Mariolina Camilleri, Pino Cangialosi, Flavia Gallo, Cinzia Maccagnano, Elisabetta Proietti, Valentina Rizzi, Gilberto Scaramuzzo, allievie ingresso gratuito Domenica 14 marzo dalle 10 alle 22 la Scuola d'Arte Poetica e di Comunità del Teatro del Lido presenta una Giornata studi su Andrea Camilleri dedicata alla vita artistica dello scrittore, regista e sceneggiatore per celebrare la sua eredità artistica e civile.