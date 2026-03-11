Al teatro degli Antei in scena Cena con sorpresa
Arezzo, 11 marzo 2026 – Prosegue con un appuntamento all'insegna del divertimento la stagione di prosa del Teatro degli Antei, organizzata dal Comune di Pratovecchio Stia e dalla Fondazione Toscana Spettacolo. Venerdì 13 marzo (ore 21:00) saliranno sul palco Tosca d’Aquino, Simone Montedoro, Toni Fornari ed Elisabetta Mirra con lo spettacolo "Cena con sorpresa". La pièce è firmata dal collaudato team di autori del Teatro Golden (Augusto Fornari, Toni Fornari, Andrea Maia e Vincenzo Sinopoli), già noti al grande pubblico per successi come Terapia Terapia e La casa di famiglia, Il prete e il bandito e Ritorno al presente. 🔗 Leggi su Lanazione.it
