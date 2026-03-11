Al Bano | Sono stato sequestrato in Iran Poi le parole non dette a De Martino su Sanremo

Al Bano Carrisi ha dichiarato di essere stato sequestrato in Iran, aggiungendo poi che avrebbe voluto parlare anche di Sanremo ma non ha fatto in tempo. La sua testimonianza si inserisce in un quadro di tensioni e eventi recenti che coinvolgono il paese mediorientale e il mondo dello spettacolo, senza però entrare in dettagli o ipotesi. Le sue parole si concentrano sui fatti accaduti e sulle sue esperienze personali.

Situazione in Iran, Referendum, Sanremo . Al Bano Carrisi non è tipo da tenere per sé i propri pensieri ed opinioni e lo ha dimostrato ancora una volta raccontando un inedito racconto sulla sua vita e spaziando tra gli argomenti più caldi della cronaca attuale. Sarebbe stato proprio lui, così ha detto, il primo sequestrato a Teheran: tenuto per un mese chiuso in hotel avrebbe subito una reclusione forzata proprio all’inizio dell’ascese dei pasdaran”. Un episodio che porta l’attenzione su quanto sta accadendo in Iran dopo l’attacco congiunto di Stati Uniti ed Israele il 28 febbraio 2026. Ma non solo, Al Bano ha risposto a quanti lo indicavano... 🔗 Leggi su Dilei.it

