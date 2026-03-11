Al Bano ha dichiarato di essere stato sequestrato in Iran e di aver trascorso un mese in hotel. Ha anche affermato che non rivelerà come voterà al Referendum per la Giustizia, nemmeno sotto tortura. Il cantante pugliese si è esibito più volte nel paese, che attualmente è al centro di tensioni tra Stati Uniti e Israele. La sua esperienza personale in Iran è stata particolarmente difficile.

Al Bano si è esibito più volte in Iran, Paese al centro della guerra contro Stati Uniti e Israele. Il cantante pugliese ha vissuto un’esperienza drammatica in passato. Ieri 10 marzo, a “Un giorno da pecora”, Al Bano ha raccontato il suo rapporto con l’Iran: “Sono stato il primo a essere sequestrato a Teheran”. Il primo viaggio a Teheran risale a giugno del 1969: “Portai anche Romina. C’erano 50mila persone ad aspettarmi all’aeroporto di Teheran, la polizia ci venne a prendere sotto l’aereo e ci porto’ direttamente in hotel. Nel tragitto, la follia: macchine che ci seguivano, suonavano il clacson e cantavano a squarciagola le mie canzoni”. Al Bano lo ha definito “un successo pazzesco, un trionfo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Al Bano: “Sono stato sequestrato in Iran, chiuso un mese in hotel. Cosa voterò al Referendum per la Giustizia? Non lo direi neanche sotto tortura”

Articoli correlati

Al Bano: “Sono stato sequestrato in Iran, chiuso in hotel”. Il racconto shockIl celebre cantante di Cellino San Marco, Al Bano Carrisi, ha recentemente condiviso un capitolo oscuro e poco noto della sua biografia personale e...

Al Bano: “Sono stato sequestrato in Iran”. Poi le parole non dette a De Martino su SanremoSituazione in Iran, Referendum, Sanremo… Al Bano Carrisi non è tipo da tenere per sé i propri pensieri ed opinioni e lo ha dimostrato ancora una...

Tutto quello che riguarda Al Bano Sono stato sequestrato in Iran...

Temi più discussi: Al Bano: Sono stato sequestrato in Iran. Poi le parole non dette a De Martino su Sanremo; Al Bano e l'Iran: Sono stato il primo sequestrato dai Pasdaran. L'incredibile aneddoto svelato a distanza di 50 anni; Intervista ad Al Bano: la voce eterna della musica italiana emoziona il San Marino Song Contest; Al Bano: Sono stato il primo sequestrato in Iran, i pasdaran mi hanno chiuso un mese in hotel. Il motivo? Religioso.

Al Bano: Sono stato sequestrato in Iran. Poi le parole non dette a De Martino su SanremoUn episodio che porta l’attenzione su quanto sta accadendo in Iran dopo l’attacco congiunto di Stati Uniti ed Israele il 28 febbraio 2026. Ma non solo, Al Bano, ovviamente, ha detto la sua sulla nuova ... dilei.it

Al Bano: Sono stato sequestrato in Iran, chiuso un mese in hotelSono stato il primo a essere sequestrato a Teheran. Al Bano, nella sua lunga carriera, si è esibito più volte in Iran. Nel paese oggi al centro delle cronache per la guerra contro Stati Uniti e Isra ... adnkronos.com

Romina Power paragona la famiglia sua e di Al Bano Carrisi alla “famiglia nel bosco” ma i loro figli hanno studiato tra collegi, scuole d’elite e Harvard. Che c’entra con la vicenda dei figli allontanati dai coniugi Birmingham e Trevallion - facebook.com facebook

Al Bano e il sogno di tornare a Sanremo: «Non vedo l'ora di partecipare, ma non ho ancora chiamato De Martino» x.com