AirTag 2 porta Precision Finding su Apple Watch | ecco come attivarla

Con AirTag 2, Apple introduce una novità significativa: Precision Finding su Apple Watch. Fino a oggi questa funzione era disponibile solo su iPhone, ma il nuovo supporto per lo smartwatch rende la ricerca degli oggetti smarriti molto più pratica per chi usa Apple Watch come dispositivo principale. Precision Finding guida l’utente verso l’oggetto smarrito con back aptico, visivo e sonoro, e con AirTag 2 il raggio d’azione è aumentato di circa 1,5 volte rispetto al modello originale. Ora ritrovare chiavi, zaini o altri oggetti diventa ancora più semplice, anche quando l’iPhone non è a portata di mano. La configurazione può sembrare meno intuitiva di quanto ci si aspetti. 🔗 Leggi su Billipop.com

