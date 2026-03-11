A Cimitile si svolgono le Giornate Internazionali di Studio AIPIC 2026, un evento che riunisce il mondo accademico nazionale e internazionale per discutere del futuro del Patrimonio Immateriale. La Fondazione Premio Cimitile organizza l'incontro, coinvolgendo esperti delle discipline architettoniche e ingegneristiche. L’obiettivo è analizzare le sfide e le opportunità legate alla tutela e alla valorizzazione di questo patrimonio.

Tutto è pronto per le Giornate Internazionali di Studio AIPIC 2026. La Fondazione Premio Cimitile e l’Università degli Studi di Napoli Federico II, con il contributo di Regione Campania, Città Metropolitana di Napoli, Comune di Cimitile, in collaborazione con Diocesi di Nola, Prepositura di Cimitile, Università Europea di Roma e Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali, promuovono le Giornate Internazionali di Studio del Convegno "Architettura e Ingegneria per il Patrimonio Immateriale". Il 13 e 14 marzo il Complesso delle Basiliche Paleocristiane di Cimitile diventa baricentro di un dibattito dedicato al rapporto tra Architettura, Ingegneria e Patrimonio Immateriale. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - AIPIC 2026: a Cimitile il mondo accademico nazionale e internazionale interroga le discipline architettoniche e ingegneristiche per il futuro del Patrimonio Immateriale

Articoli correlati

Leggi anche: Cimitile, due giorni di studi su architettura e patrimonio immateriale

La Città Metropolitana di Napoli con il Vicesindaco Cirillo al Carnevale di Palma Campania: “Tra i più belli d’Italia, patrimonio immateriale nazionale”UNICEF/bambini e conflitti armati: più di 500 milioni di bambini – 1 su 5 – vivono in paesi in conflitto.

Altri aggiornamenti su Patrimonio Immateriale

Architettura e Ingegneria per il Patrimonio Immateriale, confronto a CimitileCimitile, 11 Marzo – Tutto è pronto per le Giornate Internazionali di Studio AIPIC 2026. La Fondazione Premio Cimitile e l’Università degli Studi di Napoli Federico II, con il contributo di Regione Ca ... sciscianonotizie.it

Cimitile capitale della ricerca: architetti e ingegneri a confronto sul patrimonio immaterialeCimitile capitale della ricerca: architetti e ingegneri a confronto sul patrimonio immateriale. Appuntamento il 13 e il 14 marzo ... ilgiornalelocale.it