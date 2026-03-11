Aidone a Parigi | la Villa Romana conquista il mondo

Aidone, piccolo centro dell’entroterra siciliano, si prepara a portare la Villa Romana del Casale a Parigi, dove sarà presentata al Salone Internazionale del Turismo dal 13 al 15 marzo. L’esposizione mira a mostrare al pubblico internazionale le meraviglie archeologiche della regione e a promuovere la storia e il patrimonio locale nel contesto di una delle fiere più importanti del settore.

Il cuore pulsante dell'entroterra siciliano sta per diventare un palcoscenico internazionale, con la Villa Romana del Casale che si prepara a essere presentata al Salone Internazionale del Turismo di Parigi dal 13 al 15 marzo. Questa iniziativa, coordinata dal Parco Archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale, mira a trasformare comuni come Aidone, Mazzarino, Piazza Armerina e Pietraperzia in destinazioni culturali d'eccellenza, superando la tradizionale dipendenza dalle zone costiere. L'incontro stampa tenutosi martedì 10 marzo nel Palazzo Trigona di Piazza Armerina ha delineato una strategia precisa: non si tratta solo di portare turisti, ma di costruire un ecosistema culturale dove storia, comunità e istituzioni lavorano in sinergia.