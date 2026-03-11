AI in Romagna | giovani e lavoro si evolvono a Cesena

Martedì 10 marzo 2026 a Cesena si è concluso con successo un incontro dedicato all’introduzione dell’intelligenza artificiale in Romagna, focalizzandosi sul rapporto tra giovani e lavoro. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti locali, esperti del settore e giovani interessati alle nuove tecnologie. La discussione ha riguardato le opportunità offerte dall’AI e le possibili evoluzioni nel mercato del lavoro regionale.

Si è appena chiuso con successo l'incontro dedicato allo sviluppo della Romagna, tenutosi martedì 10 marzo 2026 a Cesena. Nella sala del quartiere Oltresavio, hanno preso la parola Francesco Marinelli, Tomasi Tarozzi e Michele Manuzzi per tracciare una rotta chiara per il futuro del lavoro giovanile. Il dibattito ha messo al centro l'impatto dell'intelligenza artificiale sul mercato del lavoro locale, definendola non come una minaccia ma come un acceleratore che richiede formazione continua. I partecipanti hanno sottolineato come le imprese della provincia di Forlì-Cesena debbano evolversi per restare competitive, unendo competenze tecniche a capacità di adattamento costante.