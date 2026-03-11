Agrigento | 645 contratti fittizi smascherati dall’INPS

L’INPS ha scoperto più di 645 contratti fittizi nel settore agricolo della provincia di Agrigento. L’indagine ha identificato numerosi rapporti di lavoro non reali, che coinvolgono aziende agricole della zona. La scoperta riguarda contratti che risultano essere falsi, senza che siano stati specificati ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti. La vicenda si inserisce in un quadro di controlli in corso sulla regolarità occupazionale.

La provincia di Agrigento si trova al centro di un’inchiesta che ha portato alla luce oltre 645 rapporti di lavoro fittizi nel settore agricolo. Le ispezioni dell’INPS hanno smascherato una rete di contratti esistenti solo sulla carta, creati per ottenere indebitamente prestazioni e indennità per giornate mai realmente prestate nei campi. Questa realtà amara trasforma la regione in una medaglia d’argento nella classifica delle irregolarità, evidenziando come il lavoro agricolo sia diventato un’illusione ottica per svuotare le casse dello Stato. L’impatto economico di queste frodi non si limita al danno alle casse pubbliche, ma colpisce direttamente le imprese oneste che operano nel territorio siciliano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

