Agrigento | 2,8 milioni per salvare strade da frane

Il consorzio comunale di Agrigento ha pubblicato un bando da 2,8 milioni di euro destinato alla manutenzione straordinaria delle strade provinciali nella zona centro-nord della provincia. L’obiettivo è intervenire per prevenire il rischio di frane e garantire la sicurezza delle strade. Il progetto riguarda interventi di consolidamento e manutenzione delle infrastrutture viarie.

Il consorzio comunale di Agrigento ha lanciato un bando da 2,8 milioni di euro per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali nella fascia centro-nord della provincia. Le imprese interessate dovranno depositare le loro proposte entro il 13 aprile, utilizzando la piattaforma digitale Maggioli, con l'apertura ufficiale prevista il giorno successivo nella sede di via Acrone. Questa iniziativa si inserisce in un quadro più ampio che vede gli interventi totali sulla rete viaria superare i 4,7 milioni di euro, includendo anche appalti finanziati dalla legge 145 del 2018. La necessità di questi lavori nasce da criticità reali: frane e cedimenti dei tracciati minacciano la sicurezza di lavoratori, studenti pendolari e titolari di attività produttive.