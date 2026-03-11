Agnese Pini e il coraggio di affrontare la propria storia
Agnese Pini ha deciso di affrontare la propria storia familiare, mettendo in luce aspetti sconosciuti del passato. La sua scelta ha portato alla luce dettagli inediti e spesso nascosti, rivelando una realtà diversa da quella che si immaginava. La sua azione si concentra sulla volontà di scoprire e conoscere pezzi di vita che fino a ora erano rimasti nascosti.
Scoprire la verità sulla propria famiglia, sul proprio passato e affrontarla richiede grande coraggio. E soprattutto richiede il tempo dell’elaborazione, delle domande rimaste inespresse, delle barriere del riserbo da abbattere. È quello che ha fatto Agnese Pini, direttrice di Qn-il Resto del Carlino, La Nazione, il Giorno con il suo libro ‘ La verità è un fuoco ’ (ed Garzanti). Libro che ieri pomeriggio ha presentato a Palazzo Boncompagni, nella Sala del Papa, accorta dalla padrona di casa Paola Pizzighini Benelli presidente della Fondazione Palazzo Boncompagni – dove in questo periodo è allestita la mostra di Michelangelo Pistoletto – e in dialogo con Patrizia Finucci Gallo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
