Agnese Pini ha deciso di affrontare la propria storia familiare, mettendo in luce aspetti sconosciuti del passato. La sua scelta ha portato alla luce dettagli inediti e spesso nascosti, rivelando una realtà diversa da quella che si immaginava. La sua azione si concentra sulla volontà di scoprire e conoscere pezzi di vita che fino a ora erano rimasti nascosti.

Scoprire la verità sulla propria famiglia, sul proprio passato e affrontarla richiede grande coraggio. E soprattutto richiede il tempo dell’elaborazione, delle domande rimaste inespresse, delle barriere del riserbo da abbattere. È quello che ha fatto Agnese Pini, direttrice di Qn-il Resto del Carlino, La Nazione, il Giorno con il suo libro ‘ La verità è un fuoco ’ (ed Garzanti). Libro che ieri pomeriggio ha presentato a Palazzo Boncompagni, nella Sala del Papa, accorta dalla padrona di casa Paola Pizzighini Benelli presidente della Fondazione Palazzo Boncompagni – dove in questo periodo è allestita la mostra di Michelangelo Pistoletto – e in dialogo con Patrizia Finucci Gallo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Agnese Pini e il coraggio di affrontare la propria storia

Articoli correlati

Al centro della storia (ispirata a una storia vera) Il coraggio di un pastore sardo che, per amore della propria terra, lancia una sfida a un palazzinaroLa vita va così di Riccardo Milani ha conquistato il pubblico con un incasso di quasi 7 milioni di euro, posizionandosi tra i maggiori successi...

Leggi anche: Le giornaliste Agnese Pini e Giovanna Botteri a Pisa per la rassegna su San Francesco

Altri aggiornamenti su Agnese Pini

Temi più discussi: Le giornaliste Agnese Pini e Giovanna Botteri a Pisa per la rassegna su San Francesco; La guerra non libera le donne. Dal regime iraniano alla strage della scuola, i diritti non nascono dalle crisi; Le parole, le donne, la guerra: Pegah Moshir Pour e Widad Tamimi in Statale; Premio letterario Chianti, scelti i quattro finalisti.

La verità è un fuoco: il libro di Agnese Pini e la presentazione a FirenzeFirenze , 6 novembre 2025 – Presentazione venerdì 7 novembre alle 17.30 per La Verità è un fuoco, il libro di Agnese Pini, direttrice delle testate Qn – La Nazione – Il Resto del Carlino – Il Giorno ... lanazione.it

Proteste in Iran, Agnese Pini: Scendere in piazza per non lasciare questa battaglia a TrumpCommentando le proteste in Iran, Agnese Pini ha sottolineato l’importanza di una mobilitazione ampia e costante a sostegno del popolo iraniano. Scendere in piazza, ha spiegato, non significa solo ... la7.it

Tamimi è figlia di un profugo palestinese e di una donna di origine ebraica, Pegah Moshir Pour è nata a Teheran nel 1990 e vive in Italia. Al centro del dibattito moderato dalla direttrice Agnese Pini il possibile sviluppo in chiave democratica del Medio Orie - facebook.com facebook

#InAltreParole stiamo già tornando! Massimo Gramellini torna stasera con tante nuove parole e nuovi ospiti! Luca Argentero, Gad Lerner, Aldo Cazzullo, Nicola Gratteri, Carlo Calenda, Agnese Pini e Mary L. Trump! Vi aspettiamo alle 20:35 solo su La7 #m x.com