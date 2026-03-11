Aggressioni verbali e fisiche contro i sanitari al Bambino Gesù di Roma raddoppiate negli ultimi 5 anni ?

Negli ultimi cinque anni, le aggressioni contro i sanitari al Bambino Gesù di Roma sono aumentate, includendo sia episodi verbali che fisici. Un infermiere ha commentato che le regole di comportamento sono semplici e comprensibili anche per un bambino, mentre una dottoressa è presente sulla scena. La situazione si presenta come un incremento di incidenti di questo tipo all’interno dell’ospedale.