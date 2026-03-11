Aggressioni raddoppiate | i bambini insegnano il rispetto

Tra il 2021 e il 2025, le aggressioni rivolte al personale sanitario dell’ospedale Bambino Gesù di Roma sono più che raddoppiate, passando da 28 a 64 episodi. In questo periodo, i bambini sono stati protagonisti di comportamenti che hanno coinvolto violenza fisica e verbale, mettendo in evidenza un aumento di questi episodi all’interno della struttura.

Le aggressioni verso il personale sanitario del Bambino Gesù di Roma hanno registrato un raddoppio nel quinquennio che va dal 2021 al 2025, passando da 28 episodi a 64 casi registrati. Di fronte a questa tendenza preoccupante, l’ospedale pediatrico ha attivato la campagna Il rispetto è la prima cura, dove i piccoli pazienti assumono il ruolo di educatori per gli adulti. L’iniziativa si colloca in vista della giornata nazionale di prevenzione contro la violenza sugli operatori sanitari, fissata per il 12 marzo, e mira a tutelare il benessere di tutto il sistema ospedaliero attraverso regole chiare e condivise. I numeri parlano chiaro: più del 70% delle vittime sono donne, con una sovrapposizione significativa su infermiere e personale femminile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

