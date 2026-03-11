Aforismi d’amore e dintorni’ | l’intima indagine di Sante Boldrini

Il nuovo libro di Sante Boldrini, intitolato “Le lettere dei tuoi numeri – Aforismi d’amore e dintorni”, raccoglie una serie di frasi brevi e incisive che affrontano il tema dell’amore e delle sue sfumature. L'autore, faentino, propone un’indagine intima attraverso parole che cercano di catturare l’essenza di sentimenti complessi, senza indulgere in analisi o interpretazioni. Il volume è pubblicato da Campanotto Editore.

L’amore non si lascia misurare. Eppure, prova a farsi parola breve, essenziale, tagliente nel nuovo libro del faentino Sante Boldrini, ‘ Le lettere dei tuoi numeri – Aforismi d’amore e dintorni ’ ( Campanotto Editore ). Il volume raccoglie una serie di pensieri brevi che indagano l’amore senza formule e senza scorciatoie. Il titolo richiama un’apparente contraddizione: il numero, che rimanda alla misura, e la lettera, che apre all’interpretazione. "Con questa mia ultima raccolta cerco d’indagare, in un continuum di lettere per aforismi e sfarfallii poetici, i sogni più reconditi e i disegni più realistici che l’amore ci chiama a compiere. Penso che una vita senza amore sia una vita povera", racconta lo scrittore faentino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L'amore non è un calcolo matematico: le "Lettere dei tuoi numeri" di Sante Boldrini è ora in libreriaBoldrini, aforista, scrittore e poeta, è un volto conosciuto nel panorama culturale forlivese: pur risiedendo a Faenza, lavora infatti presso la...

