Nel 2010 in Afghanistan, il caporalmaggiore Francesco Saverio Positano ha perso la vita durante un operazione militare. Dopo più di dieci anni, la Corte d’Appello di Roma ha emesso una sentenza definitiva, condannando due persone ritenute responsabili di quel decesso. La sentenza rappresenta il risultato di un procedimento giudiziario che ha portato alla condanna dei coinvolti.

La Corte d’Appello di Roma ha emesso una sentenza definitiva su un dramma militare del 2010, condannando due responsabili per la morte del caporalmaggiore Francesco Saverio Positano. Vincenzo Ricciardi e Matteo Rabbone hanno ricevuto ciascuno due anni e mezzo di reclusione per omicidio colposo. Il verdetto arriva dopo sedici anni di attesa giudiziaria, confermando le responsabilità nell’incidente occorso in Afghanistan. La decisione della prima sezione appella corregge la sentenza di primo grado che aveva assolto l’autista. La condanna definitiva per il plotone. La giustizia italiana ha finalmente stabilito le colpe precise relative alla tragica perdita di vita del soldato foggiano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Afghanistan 2010: due anni e mezzo per la morte di Positano

