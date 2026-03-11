Il Senato ha approvato definitivamente un disegno di legge sull’affido, con l’obiettivo di tutelare il diritto dei minori a vivere con le famiglie di origine. La decisione riguarda un registro nazionale che coinvolge circa 20.000 casi. La legge stabilisce in modo irrevocabile la priorità di questa scelta e segna un passaggio importante nel settore.

Il Senato ha dato il via libera definitivo al disegno di legge sull’affido, sancendo in modo irrevocabile la priorità del diritto dei minori a crescere all’interno delle proprie famiglie di origine. La decisione è stata presa con un’approvazione per alzata di mano, superando le minacce di astensione provenienti da Italia Viva, Avs, Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Questo provvedimento, voluto dal ministro della Giustizia Carlo Nordio e dalla ministra per la Famiglia Eugenia Roccella, introduce strumenti operativi concreti come un registro nazionale delle famiglie affidatarie e degli istituti di assistenza. L’obiettivo dichiarato è... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Affido: il Senato approva registro nazionale per 20.000

Articoli correlati

Francia, Assemblea nazionale approva divieto social media per minori di 15 anni. Il provvedimento attende il voto del SenatoL’Assemblea nazionale francese ha approvato nella serata del 26 gennaio un disegno di legge che introduce il divieto di accesso ai social media per i...

Leggi anche: DDL Gasparri, il Senato approva: criticare Israele è antisemitismo

Approfondimenti e contenuti su Affido il Senato approva registro...

Il Senato approva il ddl affidi, è l'ok definitivo, opposizioni si astengonoSi tratta di una legge di iniziativa governativa, istituisce un registro nazionale delle famiglie affidatarie, degli istituti e comunità di assistenza (ANSA) ... ansa.it

Ok definitivo del Senato al ddl affidi, Roccella Provvedimento importante a tutela dei minoriROMA (ITALPRESS) – L’aula del Senato ha approvato in via definitiva, per alzata di mano, il disegno di legge di iniziativa governativa sulla tutela dei minori in affido. Diventa oggi legge dello ... italpress.com