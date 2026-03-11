Affari Tuoi chi gioca in puntata | roba mai successa

Nella puntata di Affari Tuoi di mercoledì 11 marzo, durante il gioco contro il Dottore, sono state presenti tre persone che partecipavano come concorrenti. Questa situazione è insolita, poiché in passato non si erano mai visti più di due concorrenti in questa modalità di gioco. La scena ha destato sorpresa tra gli spettatori e ha attirato l’attenzione sui social.

Incredibile: nella serata di mercoledì 11 marzo a giocare contro il Dottore ad Affari Tuoi non c'è una persona e nemmeno due, ma tre. Proprio così il concorrente gioca con i gemelli, i suoi figli. "Azzzz sono in tre. Dottore attenzione", "No ma perché non far partecipare anche l'amministratore di condominio alla partita? Già in 2 sono troppi", "Ma sono in treee", sono alcuni dei commenti sbigottiti del pubblico di Rai 1. Già nella puntata precedente il Dottore ha dovuto fare i conti con una concorrente alquanto fortunata. Brenda, originaria di Villamagna in provincia di Chieti, ha portato a casa ben 200mila euro. Come? Nonostante l’uscita del premio massimo, Brenda continua a giocare. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

