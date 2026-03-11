Dustin Rhodes, attualmente sotto contratto con All Elite Wrestling, ha dichiarato di essere aperto a ricevere un riconoscimento dalla WWE Hall of Fame. Nonostante la sua attuale collaborazione con AEW, il wrestler non esclude la possibilità di essere inserito nel prestigioso albo dei protagonisti del wrestling. La sua posizione rende possibile un futuro riconoscimento da parte della WWE.

Nonostante sia attualmente sotto contratto con All Elite Wrestling, Dustin Rhodes non chiude la porta a un possibile riconoscimento da parte della WWE. Il primogenito dei Rhodes, noto per il suo storico personaggio Goldust, ha recentemente parlato della possibilità di essere inserito nella WWE Hall of Fame, lasciando intendere che accoglierebbe con grande onore una simile opportunità. Rhodes ha affrontato l’argomento durante un’intervista concessa a Fox News, nella quale gli è stato chiesto direttamente se sarebbe interessato a un’eventuale introduzione nella celebre Hall of Fame della federazione di Stamford. La risposta del wrestler, con oltre trent’anni di carriera alle spalle, è stata chiara e sincera. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Dustin Rhodes accetterebbe la WWE Hall of Fame

