Aeroporti la Regione prepara il piano di sviluppo | Fare sistema per esserre più attrattivi

La Regione Emilia-Romagna sta elaborando un piano di sviluppo per gli aeroporti regionali, con l’obiettivo di migliorare l’interconnessione tra i diversi mezzi di trasporto. Il progetto prevede la valorizzazione degli scali aerei e il potenziamento delle infrastrutture di trasporto combinato tra strade, ferrovie, vie d’acqua e aeree. L’intervento mira a rendere il territorio più attrattivo e più integrato, nel rispetto delle norme ambientali.

Territorio emiliano-romagnolo sempre più attrattivo e interconnesso grazie alla valorizzazione degli aeroporti regionali e al potenziamento del trasporto combinato viario, ferroviario, aereo e fluvio-marittimo, nel rispetto dell'ambiente: l'obiettivo è rafforzare il ruolo dell'Emilia-Romagna come.