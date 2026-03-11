Adrano | fuga contromano targhe false e un’accetta nascosta

Due cittadini romeni di 46 e 33 anni sono stati fermati dalla polizia ad Adrano dopo aver guidato un’auto senza patente, con targhe false e un’accetta nascosta all’interno del veicolo. Durante il controllo, i poliziotti hanno notato che il veicolo si spostava contromano. Gli agenti hanno proceduto al fermo e al sequestro dell’auto, notificando anche la presenza dell’arma nascosta.

Due cittadini romeni, di 46 e 33 anni, sono stati fermati dalla polizia ad Adrano dopo aver guidato un’auto senza patente, con targhe false e un’accetta nascosta nel veicolo. L’incidente si è verificato mercoledì 11 marzo 2026, quando i due hanno tentato di sfuggire ai controlli stradali guidando contromano a tutta velocità nel centro abitato. L’arresto è avvenuto dopo che il conducente ha cercato di invertire la marcia per scappare, ma le auto in sosta e la stretta via del paese lo hanno costretto alla resa davanti al commissariato. Durante l’azione, il passeggero ha minacciato di morte gli agenti e ha cercato di aggredirli fisicamente, venendo quindi ammanettato e messo in sicurezza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

