Adesso basta Sinner la lite in campo poi i fischi assordanti | cos’è successo

Durante la partita a Indian Wells, Jannik Sinner si è scontrato con un avversario in campo, scatenando una discussione che ha attirato i fischi del pubblico. Dopo l’episodio, Sinner ha detto “Adesso basta” rivolgendosi ai giudici di sedia. La sua prestazione lo ha portato ai quarti di finale del torneo Masters 1000 negli Stati Uniti.

Jannik Sinner prosegue il suo cammino a Indian Wells e conquista l’accesso ai quarti di finale del Masters 1000 statunitense. Negli ottavi, il tennista azzurro ha superato il brasiliano Joao Fonseca in due set estremamente equilibrati, risolti entrambi al tie break: 7-6 (8-6), 7-6 (7-4), dopo due ore e tre minuti di gioco. Il confronto ha confermato l’elevata intensità del torneo californiano: Sinner non ha imposto un dominio costante, ma ha gestito con precisione i passaggi più delicati dell’incontro, mantenendo lucidità nei punti chiave e limitando gli errori nei momenti in cui la pressione si è fatta maggiore. Dall’altra parte, Fonseca ha confermato le aspettative che lo accompagnano come una delle principali promesse del tennis mondiale. 🔗 Leggi su Tvzap.it

