Un giocatore dei Miami Heat ha segnato 83 punti in una partita contro Washington, raggiungendo il secondo posto nella classifica delle migliori prestazioni di sempre in NBA. Questa prestazione lo colloca subito dopo Wilt Chamberlain, che detiene il record con il massimo numero di punti in una singola gara. La partita si è svolta durante una sfida tra le due squadre, lasciando un segno nella storia della lega.

Quanto accaduto questa notte a Miami ha costretto la Nba a riaprire il proprio libro di storia, trovare la voce "miglior prestazione individuale", e aggiornare la lista. Da oggi, infatti, la seconda posizione è occupata da Bam Adebayo, che grazie agli 83 punti realizzati contro Washington si inserisce tra i 100 punti di Wilt Chamberlain e gli 81 di Kobe Bryant. Qualcosa di inatteso, di incredibile, di irripetibile per il lungo degli Heat, che si trova dunque a guardare (quasi) tutti dall'alto in questa speciale classifica. Ripercorriamo, dunque, le dieci migliori prestazioni della storia: quelle serate in cui la partita si piega alla volontà di un giocatore, in cui la difesa diventa irrilevante ed il canestro infinitamente largo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Adebayo secondo solo a Chamberlain: le dieci migliori prestazioni di sempre in Nba

