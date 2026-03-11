Addio pancetta | i migliori esercizi per bruciare il grasso addominale secondo gli esperti

Gli esperti hanno individuato alcuni esercizi efficaci per bruciare il grasso addominale e definire la zona della vita. In particolare, si tratta di esercizi mirati che, combinati con un programma di attività fisica regolare, aiutano a migliorare la tonicità e a ridurre il grasso localizzato. La scelta di esercizi specifici può fare la differenza nel processo di dimagrimento nella zona addominale.

Il grasso che si accumula nella zona addominale può aumentare il rischio di sviluppare delle condizioni croniche di salute ma è spesso difficile da eliminare. Secondo gli esperti fare esercizio aiuta a diminuire sia il grasso viscerale, quello più profondo, sia quello sottocutaneo, visibile sotto la pelle. Tuttavia, non è possibile dimagrire solo in un punto specifico del corpo, la perdita di grasso avviene in modo generale e dipende dalla riduzione complessiva della massa grassa. Per questo motivo, l'obiettivo principale dovrebbe essere creare un deficit calorico, cioè consumare più calorie di quelle introdotte con l'alimentazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Addio "pancetta": i migliori esercizi per bruciare il grasso addominale secondo gli esperti Articoli correlati Le migliori diete del 2025, secondo gli esperti americaniCi sono le diete per perdere rapidamente peso e quelle per aumentare la massa muscolare. Perdere grasso addominale dopo i 30 anni: 4 regole d'oro dell'espertoCenoni e feste di Natale stanno entrando nel vivo, ma voi combattete da tempo con la presenza recidiva del grasso addominale? Niente paura, ecco le 4...