Addio motorini e degrado in via Rasella | così la strada della Resistenza ritrova la sua dignità

Da alcuni giorni, via Rasella, strada situata vicino al Quirinale e nota per la sua storia legata alla Resistenza, sta subendo importanti lavori di riqualificazione. Gli operai stanno posando piante, arredi e una nuova targa, con l’obiettivo di restituire dignità a questa via, che negli ultimi anni aveva visto il degrado e l’abbandono. La ristrutturazione mira a valorizzare un luogo simbolico della memoria storica della città.

Piante, arredi e una nuova targa. Da qualche giorno gli operai sono in azione su via Rasella. La strada, situata a pochi metri dal Quirinale, è stata protagonista di una pagina importante della Resistenza e il Municipio I ha deciso di intervenire per non disperderne la memoria.Restituire decoro e. 🔗 Leggi su Romatoday.it Articoli correlati Terni, trittico di appuntamenti per il ‘Presepe Vivente’: “La speranza si fa carne e ogni cuore ritrova la sua strada”La quinta edizione del ‘Presepe Vivente’ al parco Le Grazie vive il suo trittico conclusivo. Leggi anche: La Reggia di Caserta ritrova la sua Peschiera nella calza della Befana Aggiornamenti e notizie su Addio motorini Argomenti discussi: Ex Mercato dei Fiori, addio al degrado: ecco come cambieranno i 7mila metri quadrati a Trionfale; L'allarme: feste di addio al celibato ultima frontiera del degrado.